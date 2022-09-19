Корреспонденты Вестей Юлия Шувалова и Любовь Клюквина стали лауреатами фестиваля-конкурса...

Корреспонденты "Вестей" Юлия Шувалова и Любовь Клюквина стали лауреатами фестиваля-конкурса "Покровский край".В нем приняли участие 10 телекомпаний из Владимирской и Московской областей. По условиям конкурса, после жеребьевки съемочные группы отправились на туристические объекты Петушинского района. Команде ГТРК "Владимир" выпала тема "Дом-музей Святителя Афанасия". Как известно, в Петушках владыка прожил остаток своей жизни. В те годы отцу Афанасию принадлежала только небольшая часть дома. Она была и спальней, и кабинетом, и храмом. Здесь сохранились и многие личные вещи. На подготовку репортажа у участников был всего один день. В результате: первое место разделили - "Искра-ВЭКТ" из Воскресенска и телеканал "Радуга" из Павловского Посада. У "ГТРК-Владимир" - бронза. А репортаж о доме музее Святителя Афанасия смотрите в субботнем выпуске Вестей в 8.00.