В сезон яблок грех не сварить парочку банок варенья, особенно по рецепту Ларисы Гузеевой.

В сезон яблок грех не сварить парочку банок варенья, особенно по рецепту Ларисы Гузеевой.По словам артистки, она старается придерживаться определенной диеты, чтобы не набирать лишние килограммы. Рацион новой ведущей шоу "Голос" обычно состоит из круп, овощей, рыбы (нежирной) и фруктов. При этом своим домочадцам Лариса Гузеева не отказывает в гастрономических радостях и с удовольствием балует домашними блюдами.Звезда неоднократно признавалась: она уверена, что женщина обязана уметь хорошо готовить. Конечно же, в запасе у хозяйки должны быть и простые быстрые рецепты. Одним из таких Лариса Гузеева и поделилась."Ленивое" варение "Яблочные прелести" не займет много времени, но обязательно понравится родным и гостям. Для начала нужно разрезать яблоки на дольки, убрать сердцевины, переложить все в глубокую миску и пересыпать сахаром. Лучше всего использовать пропорцию один к одному.В таком состоянии яблоки необходимо оставить на семь-восемь часов. Когда яблоки дадут сироп, их нужно поставить на небольшой огонь и томить 30-40 минут. За пару минут до готовности в варенье нужно добавить корицу, ваниль и лимонную цедру. Во время варки яблоки нужно несколько раз перемешать.