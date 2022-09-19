Очевидцы выложили кадры с с места аварии в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир. На данный...

Очевидцы выложили кадры с с места аварии в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.На данный момент известно, что столкнулись легковушка «Samand» и грузовик ГАЗ. В результате перекрыто движение по двум полосам федеральной «Золотое кольцо» на въезде в Боголюбово. Введено реверсивное движение на этом участке автодороги.Скорее всего, пострадал водитель легкового авто - левая половина автомашины сильно смята.Официальных данных о ДТП пока не поступало.Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.