Эксперт объявил главный секрет идеальной внешности Меган Маркл. Не удивительно, что она обошла свою ровесницу Кейт Миддлтон.

Эксперт объявил главный секрет идеальной внешности Меган Маркл. Не удивительно, что она обошла свою ровесницу Кейт Миддлтон.Супруги принцев Уильяма и Гарри практически ровесницы. Кейт Миддлтон 40 лет, а Меган Маркл – 41. Однако они совсем по-разному. Маркл моложавая, а Кейт словно усыхает год от года. В чем же дело?Косметолог Алексей Парамонов оценил снимок герцогинь с траурной церемонии прощания с королевой Елизаветой II, а также другие их фото разных лет. По словам эксперта, разница во внешности Кейт Миддлтон и Меган Маркл видна сразу, как и возрастные проявления.У Маркл утонченный мягкий профиль лица, дружелюбный и порой немного наивный взгляд, а ее нос небольшой и аккуратный. Также у нее ненапряженный рот, яркие губы и белоснежные зубы.Если сравнивать Меган Маркл сейчас и десять лет назад, то у нее пропали пигментные пятна, а кожа стала ровной и бархатистой. К таким показателям могли привести пилинг и биоревитализация. Не исключено, что у Меган есть филлеры, поддерживающие овал лица и совсем незаметные филлеры губ. Кроме того, у Меган Маркл жирная и плотная кожа, что позволяет ей стареть медленнее своих сверстниц. Она всегда будет лет на десять младше визуально.Что касается Кейт Миддлтон, то у нее тонкая кожа, которая быстро морщинится. Выходит, что ее лицо с годами просто "усыхает" как курага. Не удивительно, что герцогиня выглядит старше своей ровесницы. У Кейт быстро опускается овал лица, появляются брыли и носогубные складки.