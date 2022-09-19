В ближайшее время гости ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии.

В ближайшее время гости ВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии.Власти российской столицы прикладывают огромные усилия длясохранения и восстановления исторического наследия. Сегодня город можетпохвастаться богатейшим собранием памятников истории и культуры, привлекающихвнимание туристов со всего мира. И особняком в этом деле стоит, конечно же,ВДНХ.Там продолжаются работы по реставрации павильонов, посвященныхбывшим республикам СССР. Четыре из них уже открыты, а в скором времени гостиВДНХ смогут посетить обновленные павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии, гдебудут проходить выставки произведений искусства, концерты и ярмарки.Как отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров,национальные павильоны могут сыграть значимую роль в развитии городской сферытуризма."Являясь одной из главных туристическихдостопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма.Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня этипространства дают возможность посетителям совершить своеобразныемини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой", –подчеркнул он.Изначально павильоны на Всесоюзной сельскохозяйственной выставкебыли разделены по территориальному признаку. В 1939 году посетители моглипознакомиться с лучшими достижениями аграриев и животноводов со всей страны. В1960-х годах прошла реконструкция. Павильоны поделили по тематическому признаку– они стали более технологичными, однако при этом утратили уникальный колорит.Вернуться к первоначальному варианту было решено в начале 2000-хгодов, тогда же встал вопрос о реставрации давно обветшалых конструкций. Занеимением финансовых резервов власти предложили республикам СНГ взять павильоныв долгосрочную аренду с целью реставрации и открытия национальных выставок.Однако реализовать жту идею смогли лишь Армения, Киргизия и Белоруссия.Масштабное обновление началось в 2014 году. Под руководствомспециалистов столичного департамента культурного наследия стартовали работы нетолько по техническому, но и научному восстановлению строений. Историческиездания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектовкультурного наследия федерального значения.Тогда же на ВДНХ появились обновленные павильоны, посвященныенациональным республикам. А вскоре после реставрации здесь откроются павильоныКиргизии, Узбекистана и Абхазии.