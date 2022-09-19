УФНС России по Владимирской области сообщает о присоединении 19 сентября 2022 года Межрайонной ИФНС...
УФНС России по Владимирской области сообщает о присоединении 19 сентября 2022 года Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области и Межрайонной ИФНС России №12 по Владимирской области к ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, с одновременным переименованием ее в Межрайонную ИФНС России №14 по Владимирской области.
Приём и обслуживание налогоплательщиков г. Владимира, Суздальского района, Камешковского района, Собинского района Владимирской области и ЗАТО г. Радужный осуществляется Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской области по следующим адресам:
г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, д. 2-а;
г. Владимир, ул. Садовая, д. 16-Б;
г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9;
г. Суздаль, Красная площадь, д.1.
Обращаться можно по любому ближайшему адресу.
При направлении налоговой, бухгалтерской отчетности и других документов необходимо указывать код 3328 Межрайонной ИФС России №14 по Владимирской области.
В платежных документах для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:
Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир
БИК банка получателя: 011708377
Номер счета получателя: 40102810945370000020
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 03100643000000012800
Получатель: УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской области)
ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 3328009708/332801001
Код налогового органа: 3328
По вопросам получения услуг по государственной регистрации, выписок и ведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП; направления заявления на льготы по имущественным налогам физических лиц, декларации по форме 3-НДФЛ; получения ИНН, налогового уведомления на уплату имущественных налогов можно обращаться в Многофункциональные центры Владимирской области.
Адреса ближайших МФЦ:
- г. Владимир, Октябрьский пр-т, 47
- г. Владимир, Октябрьский пр-т, 14
- г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 8А
- г. Владимир, Суздальский пр-т, 26
- г. Собинка, ул. Димитрова, 26
- г. Радужный, 1 квартал, 34
- г. Суздаль, ул. Красная площадь, 1
- г. Камешково, ул. Свердлова, 14
Фото: pxfuel.com