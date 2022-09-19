УФНС России по Владимирской области сообщает о присоединении 19 сентября 2022 года Межрайонной ИФНС...

УФНС России по Владимирской области сообщает о присоединении 19 сентября 2022 года Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области и Межрайонной ИФНС России №12 по Владимирской области к ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, с одновременным переименованием ее в Межрайонную ИФНС России №14 по Владимирской области.Приём и обслуживание налогоплательщиков г. Владимира, Суздальского района, Камешковского района, Собинского района Владимирской области и ЗАТО г. Радужный осуществляется Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской области по следующим адресам: г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, д. 2-а; г. Владимир, ул. Садовая, д. 16-Б; г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9; г. Суздаль, Красная площадь, д.1.Обращаться можно по любому ближайшему адресу.При направлении налоговой, бухгалтерской отчетности и других документов необходимо указывать код 3328 Межрайонной ИФС России №14 по Владимирской области.В платежных документах для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. ВладимирБИК банка получателя: 011708377Номер счета получателя: 40102810945370000020Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 03100643000000012800Получатель: УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской области)ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 3328009708/332801001Код налогового органа: 3328По вопросам получения услуг по государственной регистрации, выписок и ведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП; направления заявления на льготы по имущественным налогам физических лиц, декларации по форме 3-НДФЛ; получения ИНН, налогового уведомления на уплату имущественных налогов можно обращаться в Многофункциональные центры Владимирской области.Адреса ближайших МФЦ:- г. Владимир, Октябрьский пр-т, 47- г. Владимир, Октябрьский пр-т, 14- г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 8А- г. Владимир, Суздальский пр-т, 26- г. Собинка, ул. Димитрова, 26- г. Радужный, 1 квартал, 34- г. Суздаль, ул. Красная площадь, 1- г. Камешково, ул. Свердлова, 14Фото: pxfuel.com