19 сентября 2022 года проходит народный праздник Михайлово чудо и церковное празднование Архангела...

19 сентября 2022 года проходит народный праздник Михайлово чудо и церковное празднование Архангела Михаила.Нельзя много работать по своей собственной инициативе, весь день проводить в делах. Считается, что можно сделать серьёзную ошибку, после которой всё придётся либо переделывать, либо вовсе заканчивать. Потому лучше браться за простые и рутинные задачи, не возлагать на себя сверх обычного, лишней работы и переработки. Уборку, стирку, глажку также нужно оставить на другой день.Нельзя уходить из дома надолго, весь день с утра и до ночи проводить не в кругу семьи. Такое поведение может привести к ссорам, скандалам и недопониманиям. Наоборот, больше времени проводите с членами семьи. Таким образом можно поселить в доме мир и взаимопонимание, помириться с теми, с кем недавно произошла ссора или существуют натянутые отношения.Что нельзя делать:Нельзя мыть голову. По старинным приметам, сегодня можно смыть ум и память.Не рекомендуется употреблять в пищу хлеб и другие хлебобулочные и мучные изделия.Нельзя собирать в лесу чернику.Нельзя отказывать в просьбах, иначе возникнут такие трудности, с которыми будет невозможно справиться самостоятельно.Плохой день для дальней дороги и путешествия.Нельзя заниматься сбором урожая овощей. В противном случае можно получить проблемы с пищеварением.Народные приметы:Если погода теплая, то осень будет долгой.Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме.Утром туман – к теплу.Крупные приобретения, сделанные в этот день, радости не принесут.Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.Фото: https://www.pxfuel.com/