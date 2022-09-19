В жизни Иосифа Пригожина произошло знаковое событие.

В жизни Иосифа Пригожина произошло знаковое событие.Иосиф Пригожин предстал в новом амплуа перед россиянами. Продюсер стал ведущим шоу "Звезды сошлись", которое вот уже пять лет показывает телеканал НТВ. Вместе с Лерой Кудрявцевой супруг певицы Валерии начал обсуждать личные проблемы знаменитостей.В студии, общаясь с гостем программы Гариком Богомазовым, который когда-то оставил свою 22-летнюю дочь, Пригожин разоткровенничался и вывалил личные проблемы. Продюсер признался, что очень жалеет о том, что не воспитывал детей от первого брака самостоятельно.Делая первые шаги в отношении своих детей, Иосиф не мог найти с ними общий язык, в том числе из-за того, что бывшая жена якобы настраивала наследников против него. "Было неприятно и сложно", – рассказал он. Мол, последствия ощущаются до сих пор. Сейчас продюсер старается быть хорошим дедушкой для ребенка, которого не так давно родила его дочь.Напомним, ранее 53-летний новоиспеченный телеведущий столкнулся с предательством. Журналисты каким-то образом узнали о травме, которую получил Иосиф Пригожин. Подробнее об этом "Дни.ру".