Разработчик документа занимается устранением недостатков.

Белый дом, Минэнерго, МЧС, Минобрнауки, Рослесхоз и Минэкономразвития отказались согласовывать новый генплан Владимира. Разработчик документа занимается устранением недостатков.Напомним, что проект изменений готовит ОАО «Гипрогор». Договор с компанией подписали в июле 2021 года. Весной 2022-го генеральный план развития города прошёл общественные обсуждения. Впоследствии его направили на согласование с федеральными ведомствами.У перечисленных выше организаций возникли замечания. Подрядчик принялся устранять недостатки. В мэрии создали согласительную комиссию, которая и займётся предметным рассмотрением всех недочётов.