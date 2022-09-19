Столичные предприятия на семь месяцев текущего года нарастили объемы производства электрического оборудования почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В городе выпускают световые приборы, электродвигатели, кабели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства.

Столичные предприятия на семь месяцев текущего года нарастили объемы производства электрического оборудования почти на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В городе выпускают световые приборы, электродвигатели, кабели, генераторы, трансформаторы и распределительные устройства."В январе — июле 2022 года компании Москвы изготовили почти на 40 процентов больше таких товаров, чем за семь месяцев предыдущего года", – уточнил заместитель мэра.За первые семь месяцев текущего года предприятия поставили заказчикам продукцию на 54,6 миллиарда рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Электрическое оборудование в Москве производят более 170 предприятий.Ранее сообщалось, что инвесторы в столице еще три производства. При поддержке города создадут заводы по производству упаковки, спецодежды и оборудования для изготовления пенополиуретана.Общая площадь новых заводов превысит 40 тысяч квадратных метров. Их построят в районах Алтуфьево и Курьяново, а также в промышленной зоне Пенягино.Новые производственные площадки появляются благодаря мерам поддержки от правительства Москвы. В этом году столица выделила на помощь предприятиям около 22 миллиардов рублей. Это больше, чем в разгар пандемии.Самой популярной мерой поддержки стала программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить гранты на создание новых предприятий.