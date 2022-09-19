В Коврове и Муроме батареи потеплеют с 21 числа.

В жилых домах потеплеет. Об этом заявил губернатор Владимирской области.«На минувшей неделе начали отапливать социальные учреждения. Пока без теплоснабжения остаются три города. Во Владимире тепло начнут подавать с 20 сентября, в Коврове и Муроме – с 21», - добавил он.Глава региона попросил чиновников до конца пятницы подключить весь жилой сектор.«Взял на контроль оперативность отработки местными властями жалоб о перебоях с теплоснабжением», - подчеркнул Александр Авдеев.Добавим, что на подготовку к отопительному сезону в 33-ем регионе потратили более 2,4 млрд рублей.