В 13:45 водитель «ГАЗа» протаранил ехавший впереди Samand.

Под Владимиром после ДТП на выезде из Боголюбово перекрыто движение транспорта по трассе М-7. Очевидцы сообщают, что около 14 часов дня легковушка врезалась в грузовик.На месте аварии образовалась большая пробка. Организовано реверсивное движение.По предварительным данным УМВД по Владимирской области, в 13:45 водитель «ГАЗа» протаранил ехавший впереди Samand. В результате происшествия пострадал владелец иномарки. Он отправлен на амбулаторное лечение.