Вместо нынешней администрации с 1 января 2023 года управлять Владимирской областью будет региональное Правительство, сообщил в telegram-канале губернатора Александр Авдеев. Глава региона

Вместо нынешней администрации с 1 января 2023 года управлять Владимирской областью будет региональное Правительство, сообщил в telegram-канале губернатора Александр Авдеев. Глава региона сегодня внесет в Законодательное собрание пакет проектов о создании нового органа власти. То что в области должно быть правительство, а не администрация, указано в федеральном законе от 21 декабря 2021 года. «Суть изменений