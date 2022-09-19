Бари Алибасовти Иосиф Пригожин многого повидали в шоу-бизнесе. В том числе покидающих Россию звезд. Итог у них будет один.

Бари Алибасовти Иосиф Пригожин многого повидали в шоу-бизнесе. В том числе покидающих Россию звезд. Итог у них будет один.Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов знает нутро шоу-бизнеса как свои пять пальцев. На его веку было немало, в том числе сытых звезд, которые уехали "за бугор" за лучшей жизнью. Таким артистам Алибасов пророчит плачевное будущее.Продюсер рассказал, что знает многих звезд, которые в разные времена ринулись покорять зарубежную аудиторию. Однако найти свою нишу за границей никому из них не удалось.Причина такой расстановки дел простая – разный менталитет у российской и западной аудитории. На Западе русские звезды попросту никому не нужны и не интересны. А сменить стиль и направление своей работы очень тяжело. В конце концов все до единого предавшие свою родину вернулись, но их положение оставляло желать лучшего. Рано или поздно все до единого "приползут"."Ой, сколько я за всю свою жизнь видел этих исполнителей, которые уезжали из России навсегда! И все потом с котомками нищенскими вернулись обратно. Все! Все без исключения!", – сказал 75-летний Алибасов.Такие необдуманные действия звезд вызывают только смех и сожаление, уверен продюсер.Напомним, среди тех, кто покинул Россию, признанный иностранный агентом Максим Галкин, Светлана Лобода, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Вера Брежнева, Земфира, Паулина Андреева, Анна Седокова, Михаил Шац, оторого также признали иностранным агентом, и другие. Большинство из них построило карьеру в России и заработало здесь основную часть денег. После отъезда за границу звезды потеряли аудиторию на родине.