Собинский городской прокурор требует привести асфальтовую площадку для стоянки автобусов в...

Собинский городской прокурор требует привести асфальтовую площадку для стоянки автобусов в п.Ставрово в надлежащее состояниеСобинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителей п. Ставрово о нарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Установлено, что асфальтовая площадка автостанции в посёлке пришла в негодность: на ней имеются многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.Прокурор обратился в Собинский городской суд с административным иском к администрации п. Ставрово с требованием обязать ее провести ремонт стоянки автобусов.Требования прокурора судом первой инстанции удовлетворены в полном объеме.Не согласившись с решением городского суда, ответчик обжаловал его во Владимирский областной суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменения.Решение вступило в законную силу. В 2023 году администрация посёлка обязана выделить денежные средства на ремонт, необходимый для приведения автобусной стоянки в соответствие с требованиями нормативных документов.Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.Фото иллюстративное из архива ГТРК