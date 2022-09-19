Киноактер Сергей Бодров в роли Данилы Багрова мастерски передал чувство любви к родине, заставив пустить зрителя честную скупую слезу. 20 лет звезды фильмов Брат и Брат-2 нет с нами, но она совершенно точно жива в сердцах соотечественников.

Киноактер Сергей Бодров в роли Данилы Багрова мастерски передал чувство любви к родине, заставив пустить зрителя честную скупую слезу. 20 лет звезды фильмов "Брат" и "Брат-2" нет с нами, но она совершенно точно жива в сердцах соотечественников.Легенда российского кинематографа пропала без вести в горах Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Гибель артиста признают лишь формально, поскольку тело в результате поисков обнаружено не было. За короткое время Сергей Бодров сделал неоценимый вклад в социально-культурное развитие общества. Он понятно объяснил публике, что значит патриотизм и как отличить зерна от плевел.В Санкт-Петербурге активисты приняли решение собрать сумму для установки памятника звезде, сообщает телеканал . Ради благого дела арт-предприниматель Алексей Сергиенко открывает 20 сентября 2022-го художественную выставку и аукцион в северной столице.Бизнесмен уверяет, что Сергей Бодров заслуживает быть увековеченным в скульптуре, и говорит о значимости слов кумира. "Знаменитые афоризмы про то, что русские своих не бросают, а сила в правде, не устарели, а стали еще более актуальными", — цитирует арт-деятеля .Начальная цена каждой картины совсем небольшая — всего 1 рубль, так что даже при небольшом бюджете гости смогут покинуть аукцион с произведением искусства. Выставка стартует в 18:00, а за полотна будут бороться уже через два часа после ее открытия.Отметим, что идею о возведении монумента в память о звезде фильмов "Брат" и "Брат-2" развивают и в других регионах страны. Интернет-издание передает, что о строительстве памятника Сергею Бодрову поговаривают жители Реутова.