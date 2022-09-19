Фото выложил в соцсетях сотрудник пресс-службы обладминистрации Илья Сидорцев. Он же сообщил, что...

Фото выложил в соцсетях сотрудник пресс-службы обладминистрации Илья Сидорцев.Он же сообщил, что на месте происшествия (это улица Универститетская близ ВлГУ) работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия ЧП.Напомним, сегодня до 6 часов 20 сентября 2022 года в г. Владимире и по области ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17-22 м/с.А при скорости ветра более 20 метров в секунду он квалифицируется как штормовой и может вызывать разрушения, ломать ветки деревьев, срывать незакрепленные строительные элементы.Фото Илья Сидорцев.