А во Владимире, в микрорайоне Коммунар, продолжается строительство инфекционного госпиталя....

А во Владимире, в микрорайоне Коммунар, продолжается строительство инфекционного госпиталя. Закончить нужно до конца года - с каждым днем количество пациентов с диагнозом коронавирус увеличивается. Как продвигаются работы, расскажет Максим Калашников.Строительство объекта идет усиленными темпами. В течение недели рабочие планируют закончить монтаж оконных конструкций и приступить к установке стеклопакетов. Монолитный каркас возвели еще летом. Сейчас строители занимаются установкой внутренних перегородок.Евгений Филонович, главный инженер:- Прямо сейчас здесь есть и готовая продукция, и остатки материалов. Каждый день прибираем, очищаем площадку. Кроме перегородок - начаты уже отделочные работы. А также полным ходом идут работы по системе вентиляции.Инфекционный корпус ОКБ - один из важнейших проектов в сфере здравоохранения нашей области. Решение о строительстве было принято в конце прошлого года. Тогда же и начались работы. Многим казалось, что к моменту постройки ковидария коронавирус отступит и новое отделение останется невостребованным. Но прошел год, и в регионе поднимается новая волна болезни. На текущий момент суточная заболеваемость коронавирусом держится в пределах пятисот человек в день.Владимир Безруков, главный врач "Областной клинической больницы":- К сожалению, ковид не отступает. Мы сейчас работаем в условиях очередной волны ковида. Поэтому завершение строительства крайне необходимо для того, чтобы наладить нормальную инфекционную помощь нашим жителям.С начала пандемии хирургический корпус "Областной клинической больницы" несколько раз перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Из-за этого пришлось приостановить оказание высокоспециализированной и узкопрофильной помощи. Новый корпус будет способен вместить до трехсот пациентов. Штат сотрудников - пятьсот человек - врачи, медсестры и санитары. Со многими медиками уже есть предварительная договоренность. Это и молодые врачи, и специалисты с многолетним стажем.Владимир Безруков, главный врач "Областной клинической больницы":- В ноябре у нас будет собеседование со всеми соискателями. Для того чтобы они подтвердили свое желание и начали трудоустраиваться в этот инфекционный корпус.Чтобы успеть достроить инфекционный корпус до конца года, на объекте задействовано около двухсот человек. И это не предел.Евгений Филонович, главный инженер:- В ближайшую неделю планируем запустить старт по инженерным сетям. Соответственно, количество работающих увеличится где-то до 250. Ну, и также в полной мере будем приступать к отделочном работам - уже к чистовой отделке по этажам. Соответственно, к этим работающим еще прибудут и отделочники.Также рабочие приступили к возведению вспомогательного корпуса. В нем будут располагаться инфекционные лаборатории. До нового года строители планируют возвести каркас здания. Ввести в эксплуатацию его должны уже в следующем году.Максим Калашников, Андрей Синягин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»