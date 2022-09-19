Накануне свой профессиональный праздник отметили работники леса и лесоперерабатывающей...

Накануне свой профессиональный праздник отметили работники леса и лесоперерабатывающей промышленности. Во Владимирской области в числе лидеров отрасли — предприятие ЗАО «Муром».ЗАО «Муром» - крупнейший производитель фанеры, ДСП и ОСП плит во Владимирской области. Сегодня это экологически чистое, современное и безотходное производство. На предприятии применяются в том числе уникальные технологии. К примеру, для изготовления ОСП плит здесь используют возвратные отходы фанерного производства. Даже в условиях жестких западных санкций компания продолжает наращивать объемы производства. В первую очередь заслуга коллектива,- считают в ЗАО "Муром".Илья Кузнецов, оператор автоматических линий ЗАО «Муром»:– Работаю я уже 3 года на этом предприятии, все нравится. Коллектив у нас дружный, сплоченный. Хорошее начальство. Какие-то пожелания, все делают, без каких-либо нареканий. Достойная заработная плата, своевременная.Олег Журавлев, инженер-электроник ЗАО «Муром»:– Мало того, что есть возможность роста, скажем так, еще стимулируют на этот рост. Где-то финансово направляют, где-то направляют просто советом, словом. В общем-то, все хорошо и замечательно.В свой профессиональный праздник сотрудники предприятия принимают поздравления от руководства компании и представителей администрации округа Муром. Особо отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО «Муром»:– Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов не только в работе, но и дома. Конечно, желаю вам процветания и сил, желаю не сдаваться, чтобы удержаться на должном уровне и в следующие периоды. Я считаю, что тот задел, который мы имеем, позволит нам быть сильными и быть таковыми всегда. Спасибо вам за работу!Евгений Воронов, заместитель главы администрации о. Муром по экономической политике:– Весь мир лихорадит уже третий год, а вы стабильно растете, я бы сказал, не то, что стабильно, вы новые заводы открываете и я вот думаю, что это конечно, заслуга и управленческого состава и каждого из вас. Каждый рабочий вносит свой вклад в эту стабильную работу.Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности в свой профессиональный праздник не только обменивались поздравлениями, но строили планы на будущее. Для ЗАО «Муром» это создание новых рабочих мест, решение социальных вопросов и, конечно, расширение производства. И для этого у предприятия есть все возможности.Наталья Головешкина, при содействии телекомпании «Муромский меридиан».