Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Скончался известный владимирский режиссёр Владимир Миодушевский. Заслуженному артисту России было 75 лет.Владимир Георгиевич родился в 1947 году в Томске. Окончил Горьковское театральное училище и литературный институт имени Горького. Много лет он занимал пост главного режиссера Владимирского областного театра кукол, поставив 45 спектаклей и написав 28 пьес.Владимирец являлся лауреатом премий имени Евстигнеева и поэта Шлыгина.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.