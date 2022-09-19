В это неспокойное время никто не защищен от природных катаклизмов. Погода непредсказуема, а стихия опасна. Случившийся ураган в Курской области многих застал врасплох. Эксперт рассказал телеканалу 360, как действовать в подобных ситуациях. Предупрежден – значит вооружен.

В это неспокойное время никто не защищен от природных катаклизмов. Погода непредсказуема, а стихия опасна. Случившийся ураган в Курской области многих застал врасплох. Эксперт рассказал , как действовать в подобных ситуациях. Предупрежден – значит вооружен.Суровая осенняя погода торжествует в центральной части России. 18 сентября смертоносный ураган в Курской области оставил без электричества десятки населенных пунктов. отмечает: зафиксированы сильные разрушения. Но самое ужасное, что погибли люди. Как передает , одну жертву нашли под деревом на улице, а другую убило осколком стекла в общежитии.Погибшие оказались не подготовлены к ЧС, а всем, кого беда обошла стороной, лучше учиться на чужих ошибках. Как пережить стихийное бедствие — ответил эксперт по безопасности:Если ураган застал на открытой местности — срочно прячьтесь в укромном месте. Метро и крепкие здания в приоритете.Ветхие постройки, остановки, рекламные щиты и деревья — то, чего следует избегать.Не стойте у окна, не следите за происходящим. В противном случае вы окажетесь в зоне риска.Оставьте заботы о сохранности автомобиля и других ценных вещей, которые могут быть испорчены стихией. Самое главное — здоровье, его не купишь ни за какие деньги.Оказались во время урагана в стареньком доме — постарайтесь уберечься в погребе. В многоквартирном доме предпочтительно пребывать в ванной или туалете — подальше от стекол и тонких стен.