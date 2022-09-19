Прокуратура добилась выделения средств на асфальтирование площадки для стоянки автобусов.

Собинский прокурор требует заасфальтировать площадку для стоянки автобусов в посёлке Ставрово. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В ходе проверки установлено, что на территории автостанции имеются многочисленные выбоины. На администрацию населённого пункта подали в суд. Иск удовлетворен в полном объёме.Чиновники попытались обжаловать решение, но коллеги из Облсуда не изменили вердикт. В 2023 году администрация посёлка обязана выделить деньги на ремонт.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.