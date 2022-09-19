Сегодня Россия отмечает День оружейника. Профессиональный праздник всех работников оружейных...

Сегодня Россия отмечает День оружейника. Профессиональный праздник всех работников оружейных предприятий. Торжества в честь славной даты прошли в городе воинской славы Коврове. С днем оружейника ковровчан поздравил губернатор Александр Авдеев.– Ты стал моей Родиной малой. Ковров, я тебе пригожусь. Ковров, я тебе пригожусь.В театрализованном представлении от местных коллективов - вся история города оружейников. На трибунах нет свободных мест. Пасмурная погода и моросящий дождь - не преграда для горожан, чей труд день за днем укрепляет оборону нашей страны. В этом году свой профессиональный праздник работники оборонной промышленности отмечают в двенадцатый раз.Анатолий Зотов, председатель Союза городов воинской славы:– Это всенародный праздник, который для Коврова также важен, как и другие праздники, как Великая победа. Мы много сделали для того, чтобы она состоялась.Ковров - один из сорока пяти городов страны, носящих почетное звание города воинской славы. И третья оружейная столица России. Это народный титул город носит по праву. За годы Великой Отечественной войны ковровчане поставили фронту более миллиона единиц стрелкового оружия. Здесь, в тылу, с первых дней борьбы с фашистами ковалась Великая победа.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:– Каждый второй автомат был сделан здесь, в Коврове. Это то, что помогало победить. Победить фашистскую и нацистскую нечисть. И сейчас, когда мы видим как снова в Европе поднимается голова фашизма и нацизма, мы знаем, что наши оружейники всегда в строю. И всегда будут помогать нашей армии.Свой вклад в укреплению обороноспособности нашей страны Ковров вносит и сегодня. В городе работают крупнейшие в стране заводы и научно-исследовательские институты. Наравне с промышленностью активно развивается и социальная сфера.Ирина Смирнова, жительница г. Коврова:– И парки, и скверы. И всяческие развлекательные мероприятия. Для детей очень много спортивных секций. Это бодрость духа, это здоровье, это развитие. И дети растут благодаря таким праздникам патриотами. Это здорово, это замечательно!В следующем году в Коврове планируют открыть новую школу. Строительство важнейшего объекта - на личном контроле губернатора Александра Авдеева. Глава региона посетил стройплощадку. Сейчас рабочие возводят каркас здания. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест.Вячеслав Смирнов, гендиректор компании-подрядчика:– На самом большом блоке Б мы строим уже второй этаж. На остальных блоках - первый этаж, уже начали. Идем с оперением графика. Стараемся до холодов, до Нового года уйти под крышу.Подарком для всех жителей Коврова в День оружейника стала концертная программа знаменитого ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.Максим Калашников, Илья Хлудов.Вести-Владимир