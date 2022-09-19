Автор композиции - преподаватель ДШИ имени Балакирева, мастер-краснодеревщик Игорь Володин и его коллеги.

В Гусь-Хрустальном на территории парка «Сказка» появились . Средства выделены московским благотворительным фондом.Теперь лесопарк украшают 12 богатырей, Лесовички-боровички, Баба-Яга с избушкой, Василиса Премудрая, Змей Горыныч, Серый Волк и Иван-Царевич. Всего в списке достопримечательностей около 100 сказочных персонажей. Автор композиции - преподаватель ДШИ имени Балакирева, мастер-краснодеревщик Игорь Володин и его коллеги.Городской парк занял первое место в региональном этапе национального конкурса «Лучшая муниципальная практика». Теперь он получил грант в 1,1 млн рублей.Напомним, заброшенный лес начали благоустраивать в 2019 году по программе «Загляни в сказку». Она предусматривает создание общественных пространств на тему русских сказок и деревянного зодчества.