Ковровский городской прокурор в судебном порядке взыскал с органов здравоохранения денежные...

Ковровский городской прокурор в судебном порядке взыскал с органов здравоохранения денежные средства, затраченные на лекарства для ребёнка–инвалида.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению законного представителя ребенка-инвалида, страдающего симптоматической эпилепсией, по вопросу нарушений законодательства о льготном лекарственном обеспечении.Установлено, что маленькому пациенту по жизненным показаниям назначено лечение целым рядом лекарственных препаратов.При этом органами системы здравоохранения ребёнок необходимыми лекарствами обеспечен не был, в связи с чем его родители были вынуждены приобретать их за собственные деньги.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, иск с требованием о возмещении расходов к «Центру по осуществлению закупок в сфере здравоохранения Владимирской области» и Ковровской городской больнице №2 судом был удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.Фото: Pexels.com