19 сентября в Коврове отметили День оружейника. Провели мероприятие на «Мотодром-Арене». Праздник молодой, был учрежден лишь в 2010-м году, но уже превратился в добрую традицию. В этот раз он

19 сентября в Коврове отметили День оружейника. Провели мероприятие на «Мотодром-Арене». Праздник молодой, был учрежден лишь в 2010-м году, но уже превратился в добрую традицию. В этот раз он выпал на понедельник, так что отмечали его накануне, в воскресенье. Ковровские творческие коллективы открыли праздничный концерт, а его кульминацией стало выступление Академического ансамбля песни и пляски