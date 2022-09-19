По предварительной информации от пресс-службы МЧС, причиной послужило неосторожное обращение с огнём.

В Коврове удалось отстоять больше половины загоревшегося заброшенного здания. ЧП произошло 18 сентября на улице Октябрьской.Аварийная 4-этажка 1932 года постройки ещё в 2009 году была признана подлежащей сносу, а на днях загорелась. Из-за позднего обнаружения и звонка в пожарную охрану огонь успел охватить перекрытия. Сотрудники МЧС локализовали пламя в одной части здания. Вторую половину удалось спасти от возгорания.На место выезжали 6 единиц техники и 22 человека личного состава. По предварительной информации от пресс-службы МЧС, причиной послужило неосторожное обращение с огнём.