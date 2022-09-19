Птицы появились сразу в четырех природных парках города: в заказниках Зеленоградский и Долгие пруды, а также в Битцевском лесу и Серебряном бору.

Птицы появились сразу в четырех природных парках города: в заказниках "Зеленоградский" и "Долгие пруды", а также в Битцевском лесу и Серебряном бору.В российскойстолице расположено большое количество природных парков с богатой флорой ифауной. Лесными обитателям Москвы являются не только белочки и небольшиептички. Прогуливаясь по зеленым зонам, жители и гости города могут встретитьдаже краснокнижных животных. Их учетом и фиксацией занимаются специалистыМосприроды.Особенно ценнодля них наткнуться на представителей фауны, которые в столице встречаютсякрайне редко и даже занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, недавносотрудникам ведомства удалось зафиксировать перелетных серых цапель.Птиц заметили сразу в четырех природных парках города: в заказниках"Зеленоградский" и "Долгие пруды", а также в Битцевскомлесу и Серебряном бору. Примечательно, что серая цапля практически невстречается в Москве, поэтому в Красной книге столицы она обозначена поднулевой категорией редкости.Долгое времяученые полагали, что птицы просто исчезла из города. Зимовать они отправляютсяв страны Африки. Перелет начинаются в октябре. Дальние расстояния серые цаплипреодолевают на большой высоте в ночное время суток.Остановки дляотдыха серые цапли делают лишь по утрам, однако могут остаться зимовать всредней полосе. Рацион питания у краснокнижных птиц довольно богатый. Восновном они питаются рыбой, однако не откажутся и от крупных насекомых илигрызунов. В качестве лакомства могут выбрать лягушек и даже змей.К слову, снаступлением зимнего сезона оставшиеся в Москве животные начнут испытыватьсерьезные проблемы с пищей. Самостоятельно добыть еду птичкам и белочкам станетпрактически невозможно. И в этом случае им на помощь придут неравнодушныеграждане.Как ранеесообщали "", в российской столице проводится акция"Листопад добрых дел". Запущенный в начале сентября экологическийпроект продлится до конца октября. Организатором выступает Мосприрода.В рамках акциимосквичи могут смастерить кормушки для зимующих грызунов и птиц, а также заготовитькорма. Кроме того, помочь природе родного города можно, приняв участие вуборках парков.