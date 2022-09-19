На допросах они признались в содеянном.

В Муроме за 14 эпизодов краж из частных домов задержаны два серийных вора-домушника. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С заявлениями о пропаже имущества в полицию обратились несколько жителей. Оперативники установили, что 47 и 48-летний мужчины действовали по одной схеме. Злоумышленники взламывали окна, проникали в помещения и похищали бытовую технику и инструменты. Общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.После очередной кражи фигуранты попались сотрудникам МВД. На допросах они признались в содеянном, пояснив, что похищенное имущество перевозили на машине и продавали в соседних районах. Выявлено 14 краж.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.