Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.Власти российской столицы уделяют особое внимание, с однойстороны, сохранению исторического наследия страны, с другой, созданию новыхточек притяжения для граждан, с третьей, освоению новых территорий. Решить всетри задачи комплексно удалось в Новой Москве. В деревне Софьино поселенияКраснопахорское открыли мемориальный парк "Редут 1812 года".Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службустоличного департамента культурного наследия. Как пояснили в ведомстве, натерритории Троицкого и Новомосковского административных округов расположены 179объектов археологического наследия, причем, один из них имеет статус объектафедерального значения."В их числе как селища и курганы, так и городища. Особоенаучное значение и историко-культурную ценность как памятник военнойфортификации имеет земляной редут. Это один из немногих сохранившихся оборонныхобъектов Отечественной войны 1812 года", – отметили в Мосгорнаследии.В профильном столичном ведомстве также подчеркнули, чтоисторический объект стал частью нового благоустроенного мемориального парка.Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразилуверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.Также в Мосгорнаследии уточнили, что возведение редута было частьюТарутинского марш-маневра, проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Данный объект,по данным историков, помог русской армии занять выгодное стратегическоеположение к югу от Москвы в годы Отечественной войны 1812.Кроме того, в ведомстве сообщили, что земляной редут имеетпрямоугольную форму. Вокруг оборонительного сооружения располагается ров, свнутренней стороны он укреплен валом. На его территории специалисты обнаружилимножество предметов, имеющих археологическую ценность: свинцовые пули, медныепуговицы, лошадиные подковы и другое.Кстати, за последние годы на территории Новой Москвы обновили 22парка, несколько скверов и десятки зон отдыха. Также в ТиНАО реализовали рядкрупных проектов по благоустройству. А в новом мемориальном парке проложилиэкскурсионный маршрут.