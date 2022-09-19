Для учеников будет организовано большое количество практических занятий. Для проверки теоретической базы учащиеся смогут воспользоваться кабинетом информатики или лабораторией для исследований.

Для учеников будет организовано большое количество практических занятий. Для проверки теоретической базы учащиеся смогут воспользоваться кабинетом информатики или лабораторией для исследований.В российской столице семимильными шагами развивается системаобразования. В городе открываются современные школы, отличающиеся уникальнымдизайном. В новых образовательных учреждениях оборудуют пространства, о которыхпрошлые поколения могли только мечтать. Власти Москвы не сомневаются, что дляпоколения будущего нужно строить школы будущего.Ультрасовременная крупная школа недавно открылась в НовойМоскве. Расположенное на территории одного из жилых комплексов в поселенииСосенском образовательное учреждение может принять до 1325 учеников. Школа"Энергия" имеет собственный лабораторно-исследовательский центр,многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивный зал.Образовательный процесс в новом учреждении будет выстроен попринципу максимальной наглядности. Для учеников будет организовано большоеколичество практических занятий. Для проверки теоретической базы учащиесясмогут воспользоваться кабинетом информатики или лабораторией для исследований.Принцип открытой коммуникации в школах будут обеспечивать стены,возведенные из прозрачных материалов. На первом этаже здания размещены кухня,зона раздачи и буфет с обеденым залом, на втором – двухэтажное кафе в стиле лофт.Особую атмосферу дополнят панорамные окна с видом на район.Кроме того, в школе оборудованы зоны для проведения выставок и идругих массовых мероприятий. К примеру, многофункциональный амфитеатр на 626мест может превращаться в конференц-зал или театральную площадку.Заниматься физической культурой ученики будут в большомспортивном зале с современным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратныхметра вмещает площадки для учеников разного возраста и трансформируемыетрибуны. Уникальный зал подходит для занятий 30 видами спорта и районныхсоревнований.Спортивная зона оборудована и во дворе школы. На территорииплощадью тысяча квадратных метров расположились тренажеры и футбольное поле. Кслову, при строительстве школы специалисты сохранили существующий ландшафт ицелостность экосистемы. Изломанные контуры здания позволили сохранитьмноголетние дубы, растущие на участке.