Собственникам выдадут предостережения. Материалы проверки будут направлены в региональное ГУ МЧС.

Владимирский Россельзонадзор обследовал шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 75,4 га, расположенных в Петушинском районе. Выяснилось, что территории покрыты сорняками и усеяны отходами производства.Угодья частично или полностью заросли пижмой, люпинами, пыреем, полынью, берёзами, соснами, рябинами. Обнаружены следы пала сухостоя.Специалистами зафиксированы свалки размером 45,5 квадратных метров и отходы животноводства на площади 933 «квадрата».Собственникам выдадут предостережения. Материалы проверки будут направлены в региональное ГУ МЧС.