17 сентября в Судогде состоялся ежегодный областной праздник, приуроченный к Дню работников леса.

17 сентября в Судогде состоялся ежегодный областной праздник, приуроченный к Дню работников леса.Его отмечают в Судогодском районе ежегодно в 3-ю субботу сентября с 2008 года. Выбор территории связан с лесной промышленностью, одной из основных отраслей экономики в районе, и с уникальной зелёной зоной – «Андреевским лесным алмазом». После праздничного шествия состоялось награждение лучших работников лесной отрасли.О том, как берегут наше общее природное достояние, рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.- Мы ведём учёт не только на землях лесного фонда, но и на лесных участках иных категорий – особо охраняемых природных территориях федерального значения («Национальный парк Мещёра») и землях оборонной безопасности.К пожароопасному сезону начали готовиться ещё в конце прошлого года. Мы разработали и утвердили планы, подготовили документацию, ещё зимой отремонтировали технику. Постоянно готовим и обновляем инструктажи, наши сотрудники проходят обучение, медицинские осмотры. Ремонтируем здания лесопожарных станций. Словом, выполняем много подготовительных работ. Сейчас все профилактические мероприятия, которые мы изначально запланировали, выполнили на 100%. И это первый показатель причин снижения пожаров.Кроме того, в конце прошлого года решили дополнительно приобрести 20 видеокамер. Система видеонаблюдения подключена к специальной программе «Лесохранитель». Более 50% территории нашей области сейчас находится под постоянным круглосуточным видеонаблюдением. При этом мы видим не только земли лесного фонда, но и земли иных категорий. Это позволяет нам оперативно взаимодействовать с другими службами ЕДДС муниципальных районов, органами МЧС, обороны и безопасности.Мы - единственный субъект в Центральном Федеральном округе, который сохранил в своей структуре авиационную базу охраны лесов. Она сейчас тоже выполняет свою работу при соответствующем классе пожарной опасности и метеорологических условий. Буквально недавно сняли особый противопожарный режим, при котором проводили дополнительное патрулирование, в том числе, авиационное. Все службы перевели в режим повышенной готовности.Кроме всего этого, если говорить о деньгах, то на средства нацпроекта «Экология» серьёзно обновили парк лесохозяйственной техники и оборудования. В 2022 году на эти цели потратили более 64 млн. руб. Приобрели 5 пожарных автомобилей, 7 автомобилей «Фермер» (малые лесопатрульные комплексы) и автомобиль «ГАЗ» - эвакуатор для оперативной доставки.Мы получили беспрецедентную материальную поддержку со стороны областной власти. В начале этого года нам, дополнительно к тем нашим потребностям, которые ранее обосновали при формировании бюджета, добавили 116,5 млн. руб. Из них 36 млн. направили на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию. Во время особого противопожарного режима появляются дополнительные внеплановые объёмы работ по патрулированию, соответственно, увеличиваются расходы на приобретение ГСМ, запасных частей, возникает необходимость в дополнительной оплате труда людей. И эти деньги плановым порядком довели до департамента лесного хозяйства. Конечно, это для нас - огромное подспорье.