Октябрьский районный суд Владимира обязал департамент здравоохранения выдать больному лекарства.

Вязниковская прокуратура добивается обеспечения инвалида I группы жизненно необходимыми лекарствами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Мужчина наблюдается в Вязниковской районной больнице. Он страдает спинальной мышечной атрофией второго типа. Ему назначено длительное лечение дорогостоящим препаратом. Однако надлежащих мер для закупки медикаментов не принято.В результате прокурор подал иск в суд. Октябрьский районный суд Владимира обязал департамент здравоохранения выдать больному лекарства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.