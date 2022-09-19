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На финишной прямой
Работа идет ударными темпами....
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На финишной прямой
Работа идет ударными темпами. Когда строители планируют сдать инфекционный корпус ОКБ в областном центре?
День оружейника
День оружейника в городе воинской славы. Ковров в 12-ый раз отметил свой профессиональный праздник.
Памяти волшебника
Он открывал двери в сказку. Не стало Владимира Миодушевского, бывшего главного режиссера областного театра кукол.