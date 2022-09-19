«Торпедо» Владимир со счетом 2:1 победило дзержинский «Химик» в матче 11 тура Второго дивизиона России. По итогам первого круга «черно-белые» занимают 4 место в турнирной таблице, отставая от

«Торпедо» Владимир со счетом 2:1 победило дзержинский «Химик» в матче 11 тура Второго дивизиона России. По итогам первого круга «черно-белые» занимают 4 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 9 очков. Гости первыми открыли счет на 31 минуте матча, но реакция от «Торпедо» не заставила себя ждать. Уже на 40 минуте полузащитник Дени Далиев