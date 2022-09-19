Забавное видео под названием Инспектор. Необычные кадры снял Валерий Савельев. Пернатый...

Забавное видео под названием "Инспектор". Необычные кадры снял Валерий Савельев."Пернатый" регулировщик сидит на ограждении близ трассы и деловито разводит потоки машин. Как рассказал "Вестям" известный владимирский биолог Руслан Жуков, это белая трясогузка. Один из трех видов трясогузок, которые водятся во Владимирской области. В последнее время, по словам ученого, белых трясогузок все больше тянет в город. Птица, по словам биолога, "урбанизировалась". Трясогузки часто вьют гнезда под карнизами и балконами малоэтажных домов.