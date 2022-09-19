Внеземных обитателей можно увидеть не только в фильмах. Во Владимире открылась выставка...

Внеземных обитателей можно увидеть не только в фильмах. Во Владимире открылась выставка инопланетных существ. Слово Юрию Колодину.Уникальное путешествие по Вселенной, не покидая планеты Земля.Юным исследователям предстоит увидеть гуманоидов, способных захватить ваше сознание, трехметрового гиганта, найденного в пирамиде ацтеков на территории современной Мексики. А ученые компании НоваКорпарейшен расскажут подробнее о своей работе.– У нас лаборатория, выставка инопланетян, которая посвящена изучению инопланетных форм жизни. Изучению, нахождению и исследованию. Мало того, что мы их исследуем, мы пытаемся разобраться с тем как именно могла сформироваться жизнь на других планетах. А так же показываем детям инопланетные формы жизни и даем им прикоснуться собственными руками.Поиск и изучение новых внеземных экспонатов продолжается и по сей день. Каждый притягивает своей загадочностью. В роли ученых на выставке сами посетители.Юным практикам предстоит провести химические и физические опыты. Любители физики смогут сыграть музыку молниями или поработать с катушками ТеслыА самые смелые химики создадут облака и взорвут водородную бомбу.На выставке инопланетян множество интерактивных площадок и мастер-классов. Виртуальная реальность, погружение на дно Марианской впадины, реанимация гуманоида и возможность вырастить инопланетную бактерию. Кульминация выставки- яркое лазерное шоу. Корпорация инопланетян пробудет во Владимире до 9 октября.Юрий Колодин, Илья Хлудов."Вести-Владимир"