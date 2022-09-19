Штормовой ветер с порывами до 23 м/c добрался до Владимира и за пол дня сломал и повалил на землю несколько деревьев. Жители города делятся пугающими фотографиями в соцсетях. Сотрудник

Штормовой ветер с порывами до 23 м/c добрался до Владимира и за пол дня сломал и повалил на землю несколько деревьев. Жители города делятся пугающими фотографиями в соцсетях. Сотрудник обладминистрации Илья Сидорцев выложил ВКонтакте фотографию с улицы Университетской, где массивная береза рухнула на тротуар. По словам очевидцев, дерево чуть не упало на голову прохожей, но