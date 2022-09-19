Во Владимире появился еще 1 дополнительный пункт вакцинации. Решением департамента здравоохранения...

Во Владимире появился еще 1 дополнительный пункт вакцинации. Решением департамента здравоохранения его разместили в Центральном парке областного центра.Пункт вакцинации располагается в здании Оздоровительного комплекса. Заезд- с улицы Мира, вход- со стороны теннисного корта. В пункте вакцинации можно будет привиться против коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококка. Пункт будет работать по субботам с 11 до 15.00. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Центральный парк стал "новой точкой на карте" пунктов дополнительной вакцинации. Напомним, сейчас, кроме Центрального парка, защиту от ковида жители региона могут поставить в Гастромаркете на Студеной и в двух гипермаркетах.Фото департамента здравоохранения