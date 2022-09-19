Ушел из жизни заслуженный артист России, драматург, писатель, сказочник Владимир Миодушевский....

Ушел из жизни заслуженный артист России, драматург, писатель, сказочник Владимир Миодушевский. Бывший главный режиссер владимирского областного театра кукол. Ровно 20 лет Мастер посвятил владимирской сцене. Мария Платанюк о том, кто научил верить в ЧУДО.– Кто оживляет куклы? Конечно, же волшебники. Премудрость сей науки познаешь не в учебнике.Добрый волшебник Владимир Миодушевский. Человек, который открыл двери в сказку для нескольких поколений владимирцев. О магии театра кукол Владимир Георгиевич говорил стихами. А сцене посвятил Жизнь. Актер театра, режиссер, драматург, поэт, художник. Он был многогранным, ярким, искренним, открытым. Уроженец Томска - Миодушевский мечтал поступить в художественное училище, но прежде, по настоянию близких, освоил серьезную специальность автомеханика. И только потом в его жизни возникло судьбоносное Горковское театральное училище. Спустя годы его спектакли завоюют сердца юных зрителей, а еще десятки наград. В том числе и с такой формулировкой- "за чародейство".– Вот это мой папа... Владимир Георгиевич с куклой-китайцем.Эту марионетку Владимир Георгиевич когда-то спас от сдачи в утиль. На долгие годы кукла Китаец стала талисманом Владимира Георгиевича. Мастер работал в театрах Горького, Иванова, Уфы и Магадана. Актерским дебютом Миодушевского был факир в сказке "Калиф-аист". А премьерой, которая открыла новую веху в истории владимирского областного театра кукол, стал "Хитроумный солдат". В постановке 77-ого года Владимир Георгиевич был автором пьесы, художником и режиссером. За 20 лет работы во владимирском театре кукол мастер поставил полсотни спектаклей, написал десятки новых пьес. Искусством разговаривать с самым юным зрителем Владимир Миодушевский владел виртуозно.Владимир Миодушевский, заслуженный артист РФ, главный режиссер владимирского областного театра кукол с 1992 по 2012 гг:– Откуда черпаю я вдохновение? Из бочки, что без дна. С простым названием - "Детство". Дело в том, что кода мне трудно, я сразу вспоминаю, у меня было прекрасное детство.Владимир Миодушевский- лауреат премии имени Евгения Евстигнеева в области театрального искусства, лауреат премии имени поэта Алексея Шлыгина в области литературы. Для детей Владимир Георгиевич писал легко, остроумно, по-доброму и всегда с поправкой "на время".Владимир Миодушевский, заслуженный артист РФ, главный режиссер владимирского областного театра кукол с 1992 по 2012 гг:– Брат Антон в 15 лет перекрасил в черный цвет волосы и всю одежду, стал он не таким как прежде, важно по двору идет, он теперь зовется гот.О театре сам Миодушевский говорил: "Здесь чудо рождается с третьим звонком". И всегда вспоминал мудрый совет : "Иди в куклы, сможешь сыграть все". Он сам действительно мог все. Писал сказки и пьесы, рисовал, играл на гитаре, исполняя собственные песни.В 2012-ом Владимир Миодушевский переехал в Москву, к дочери Тамаре. В последние годы Мастер тяжело болел, но никогда не терял бодрости духа. Ставил детские спектакли по скайпу, проводил выставки. Их "один на двоих" с дочерью вернисаж проходил и во Владимире. А в 2017-ом на его юбилей в родном театре собрались сотни людей. И до последнего ждали с букетами в руках.Видеообращение: "Я рад, что вы пришли на мой праздник. Ведь именно с Владимиром связаны лучшие годы моей жизни".Даже на расстоянии Владимир Георгиевич всегда поддерживал связь с коллективом, интересовался судьбой и жизнью родного творческого "дома". Бывшего главного режиссера владимирского областного театра кукол Владимира Миодушевского не стало 18 сентября. Мастеру было 75.Как сообщила "Вестям" дочь Владимира Миодушевского Тамара, прощание с Владимиром Георгиевичем Миодушевским пройдет 22 сентября на Троекуровском кладбище столицы. Начало панихиды в 10.00.Мария Платанюк."Вести-Владимир"