С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 164615 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 сентября выявлено 502 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 185 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 61 - в Ковровском, 29 - в Петушинском, 26 - в Кольчугинском, 31 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 46 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 13 - в Киржачском, 17 - в Камешковском, 2 - в Гороховецком, 7 - в Меленковском, 7 - в Вязниковском, 22 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 164615 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44952 заболевших во Владимире, 19178 - в Ковровском районе и 18079 - в округе Муром.