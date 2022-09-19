В субботу на трассе М-7 во Владимирской области в черте деревни Старые Петушки столкнулись сразу...

В субботу на трассе М-7 во Владимирской области в черте деревни Старые Петушки столкнулись сразу три автомобиля.На 123-м километре шоссе в 23:10 автомобиль "Daewoo Nexia" врезался с фурой и «ГАЗелью», сообщает предварительные данные УГИБДД по Владимирской области.24-летняя пассажирка "Daewoo Nexia" скончалась от полученных в результате ДТП телесных повреждений. Стало известно, что она была матерью четверых детей.Фото УГИБДД по Владимирской области