Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «Школа фермера». 19 сентября во...

Владимирская область присоединилась к федеральному проекту «Школа фермера».19 сентября во Владимирском аграрном колледже состоится церемония торжественного открытия «Школы фермера». Участие в мероприятии примут директор Департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов и директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Елена Утенкова.«Школа фермера» – федеральный образовательный проект Россельхозбанка, стартовавший 2 года назад при поддержке Минсельхоза России. В этом году акцию поддержат 22 субъекта РФ.Среди 650 участников обучающего курса – 30 владимирских аграриев. В нашем регионе, а также в Амурской и Калужской областях «Школа фермера» откроет двери впервые.Участников проекта ждут 2,5 месяца теории на базе ведущих агровузов и практики на успешных агропредприятиях, разработка и защита собственных бизнес-планов. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: https://avo.ru/novosti