Администрация города Владимира предупреждает об ухудшении погоды. 19 сентября с сохранением до 6...

Администрация города Владимира предупреждает об ухудшении погоды.19 сентября с сохранением до 6 часов 20 сентября 2022 года в г. Владимире и по области ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17-22 м/с.В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС на объектах ЖКХ, энергоснабжения, дорогах. Жителей областного центра и всего региона призывают к осторожности и осмотрительности.Отметим, что при скорости ветра более 20 метров в секунду он квалифицируется как штормовой и может вызывать разрушения, ломать ветки деревьев, срывать незакрепленные строительные элементы.Фото: https://vladimir-city.ru/