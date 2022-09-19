Сегодня я внесу в Законодательное​ Собрание пакет проектов законов о создании Правительства...

"Сегодня я внесу в Законодательное​ Собрание пакет проектов законов о создании Правительства Владимирской области, - сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона 33 Александр Авдеев. - Сформировать в регионе правительство вместо администрации обязывает 414-й федеральный закон от 21 декабря 2021 года «Об​ общих принципах организации​ публичной власти в​ субъектах РФ»".Новую систему управления регионом необходимо запустить с 1 января 2023 года, уточнил глава региона. В области будет работать губернатор, правительство (высший исполнительный орган, возглавляемый губернатором), администрация губернатора, министерства, инспекции​ и представительство правительства при Правительстве РФ. Поменяется структура, штатная численность останется прежней."Суть изменений – в укреплении вертикали власти, повышении управляемости органов исполнительной власти и ответственности их руководителей за свою работу, - подчеркнул Авдеев. - В том числе за выполнение задач, которые ставят перед нами жители".Фото https://www.pxfuel.com/