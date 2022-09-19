На территории региона за прошедшие сутки 19 сентября лабораторно подтверждено 502 случая...
На территории региона за прошедшие сутки 19 сентября лабораторно подтверждено 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
185 - во Владимире
61 — в Ковровском районе
46 — в Гусь-Хрустальном районе
39 — в Муромском районе
31 — в Александровском районе
29 — в Петушинском районе
26 — в Кольчугинском районе
22 — в Суздальском районе
17 — в Камешковском районе
13 — в Киржачском районе
9 — в Собинском районе
7 — в Меленковском районе
7 — в Вязниковском районе
4 — в Радужном
2 — в Гороховецком районе
2 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 164 615 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).