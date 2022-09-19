На территории региона за прошедшие сутки 19 сентября лабораторно подтверждено 502 случая...

На территории региона за прошедшие сутки 19 сентября лабораторно подтверждено 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.185 - во Владимире61 — в Ковровском районе46 — в Гусь-Хрустальном районе39 — в Муромском районе31 — в Александровском районе29 — в Петушинском районе26 — в Кольчугинском районе22 — в Суздальском районе17 — в Камешковском районе13 — в Киржачском районе9 — в Собинском районе7 — в Меленковском районе7 — в Вязниковском районе4 — в Радужном2 — в Гороховецком районе2 — в Юрьев-Польском районе1 — в Селивановском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 164 615 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).