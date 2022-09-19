Во Владимирской области выявили 502 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 19 сентября. Днем ранее было 487. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 13

Во Владимирской области выявили 502 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 19 сентября. Днем ранее было 487. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 13 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 9 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 164 615. В лидерах по заражениям