Автодор уложил верхний слой асфальта на 434 из 811 км строящейся платной магистрали М-12 «Москва – Казань». Во Владимирской области сделали 118 км асфальта, по 85 из них до конца года запустят

Автодор уложил верхний слой асфальта на 434 из 811 км строящейся платной магистрали М-12 «Москва – Казань». Во Владимирской области сделали 118 км асфальта, по 85 из них до конца года запустят движение. В других регионах дорожники проложили гораздо меньше покрытия: В Московской области – 30 км.Во Владимирской – 118 км.В Нижегородской области – 91