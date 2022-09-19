Преимущественно их Харьковской области. Об этом сообщают в администрации региона. В составе группы...

Преимущественно их Харьковской области. Об этом сообщают в администрации региона.В составе группы - 22 ребенка и 5 маломобильных граждан. На железнодорожном вокзале Владимира людей встретили сотрудники регионального Управления МЧС, скорой помощи, социальные работники, волонтеры. Вынужденных переселенцев направили в пункты временного размещения в Коврове, Камешкове, Юрьеве-Польском и Вязниках.Сейчас во Владимирской области живут свыше трех тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Из них более 1200 находятся в пунктах временного размещения, остальные- прибыли самостоятельно и разместились у родственников.Фото администрации Владимирской области